Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, osservato un minuto di silenzio in ricordo di Francesco Piccolo

Ansa 08 settembre 2026 a

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(Arv) Venezia, 8 settembre 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, in apertura della seduta odierna, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Francesco Piccolo, scomparso nei giorni scorsi. “Nato a Dolo il 12 gennaio 1958 - queste le parole di Francesco Rucco, vicepresidente dell'assemblea legislativa - Francesco Piccolo era laureato in Scienze politiche e aveva svolto la propria attività professionale nel settore bancario. Il suo impegno nelle istituzioni era iniziato a livello locale, con l'elezione a consigliere comunale di Dolo nel 1985. Nel 1995 era stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale del Veneto, iniziando un lungo percorso a palazzo Ferro Fini. È stato consigliere regionale per tre legislature consecutive, la sesta, la settima e l'ottava, dal 1995 al 2010. Durante la sesta legislatura, dal 1995 al 1998, aveva presieduto la Commissione attività produttive. Nel settembre del 1998 era poi entrato nella Giunta regionale guidata da Giancarlo Galan come assessore, incarico ricoperto fino al 2000, con deleghe a demanio, patrimonio, parchi, ciclo dell'acqua e politiche comunitarie. Rieletto in Consiglio regionale nel 2000, durante la settima legislatura aveva ricoperto anche l'incarico di capogruppo del Cdu-Ppe. Nel 2005 era stato nuovamente confermato consigliere regionale, iniziando così la sua terza legislatura consecutiva. Dal 2006 aveva presieduto la Commissione incaricata di lavorare alla stesura del nuovo Statuto regionale del Veneto, uno dei passaggi istituzionali più significativi di quella fase della vita regionale. Alle elezioni del 2010, candidato nella circoscrizione di Venezia con il Popolo della Libertà, era risultato primo dei non eletti. Nel luglio del 2014 era tornato in Consiglio regionale come consigliere supplente di Renato Chisso, prendendo così parte anche alla nona legislatura. Negli ultimi mesi della legislatura aveva inoltre ricoperto la presidenza del gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto. Il suo percorso politico e istituzionale si è quindi sviluppato nell'arco di circa vent'anni, attraversando quattro legislature regionali e comprendendo incarichi sia nell'Assemblea legislativa sia nella Giunta del Veneto. Nel corso della sua attività si era occupato, tra gli altri temi, di attività produttive, politiche comunitarie, patrimonio, ambiente e riforme istituzionali”.

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