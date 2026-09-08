Comunicato Stampa: Consiglio regionale, ok a legge su promozione del patrimonio presepiale veneto

Ansa 08 settembre 2026 a

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Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il proprio via libera unanime al progetto di legge n. 49, primo firmatario e relatore d'aula, il consigliere Claudia Barbera (Fratelli d'Italia) - correlazione affidata a Chiara Luisetto (Partito Democratico) - che, in sintesi, valorizza e promuove il patrimonio presepiale regionale con l'istituzione degli Itinerari del presepe veneto, del Registro dei Presepi di interesse regionale e della Giornata regionale del Presepe, fissata per l'8 dicembre di ogni anno.

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