Comunicato Stampa: ASI AL SALONE AUTO TORINO 2026

Ansa 08 settembre 2026 a

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Dall'11 al 13 settembre Torino torna a essere capitale dell'automobile con Salone Auto Torino 2026, la manifestazione open-air che porta nel cuore della città la storia, il presente e il futuro del mondo automotive. Per tre giorni, dalle 9.00 alle 19.00, il centro di Torino si trasforma in un grande percorso espositivo a cielo aperto e a ingresso gratuito, tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d'Onore e Giardini dei Musei Reali.

Con un salto indietro ai rivoluzionari anni '60, abbiamo la futuristica Runabout, che trae ispirazione dalla nautica per portare su strada una sportiva compatta ed essenziale: una concept-car perfettamente funzionate che anticipò le linee e gli stilemi delle successive Fiat X1/9 e Lancia Stratos; poi la Fiat 850 Spider prodotta in serie, rendendo democratico e alla portata di tutti il concetto di vettura scoperta; infine, la Fiat 128 Shopping, altro esemplare unico che introduce il tema della seconda auto da famiglia caratterizzata da un ampio abitacolo e da un pratico carrello estraibile nella parte posteriore, pronto all'uso e in linea con le nuove tendenze dello shopping in un'epoca che vide la diffusione dei primi supermarket.

Si segnala, inoltre, l'esposizione della Ferrari Rainbow e delle Lamborghini Miura e Countach nello spazio dedicato a Marcello Gandini, il tributo intitolato “A Legacy of Innovation” per rinnovare il ricordo di un grande maestro del car design per molti anni alla guida del centro stile Bertone.

Tra gli appuntamenti da non perdere in programma allo stand ASI si evidenziano la conferenza di venerdì 11 settembre alle ore 16.00, con gli interventi del Presidente ASI e FIVA Alberto Scuro e del designer Mike Robinson, e la presentazione dell'annullo filatelico di sabato 12 settembre alle ore 16.00: emissione speciale celebrativa dei 60 anni ASI abbinata al Salone Auto Torino, che sarà acquistabile nello stand di Poste Italiane allestito in Piazza Castello.

Anche quest'anno Banca del Piemonte è presente al fianco di ASI per una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori e da un legame profondo con Torino: una città in cui la storia dell'automobile rappresenta non soltanto un'importante eredità industriale, ma un patrimonio di cultura, creatività, competenze e innovazione. Un appuntamento che parla anche del territorio e della sua capacità di continuare a innovare partendo dalla propria storia.

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