Comunicato Stampa: Human Driven AI Summit a Pompei: «chiamata alle armi intellettuale» prima che l'AI decida per noi.

Ansa 07 settembre 2026 a

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Mancano meno di due settimane alla seconda edizione dello

Il summit parte da una constatazione: in diciotto mesi intere categorie professionali sono state reinventate, e quasi nessuno ha avuto il tempo di fermarsi a capire che cosa stesse accadendo. Per questo a Pompei non intervengono solo i tecnologi, ma chi l'intelligenza artificiale la progetta, la regola, la studia e la usa ogni giorno per rifare il proprio mestiere.

Il cuore scientifico del programma è la sessione su coscienza, mente e nuova fisica con

Dalla ricerca internazionale arrivano

Le imprese sono rappresentate, tra gli altri, da

Il fronte istituzionale e accademico vede

Il programma si articola in cinque aree: l'

L'accesso è a numero chiuso. La Sala Nike del Centro Congressi Nexus ha 364 posti: i biglietti, per una o due giornate, danno diritto a un posto assegnato in sala e sono disponibili su

Per struttura e contenuti, il summit si configura come un percorso di formazione intensiva: oltre venti panel in due giornate, condotti da relatori chiamati a portare esperienze applicate e decisioni reali. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione aziendale e professionale, insieme a una copia del primo volume Human Driven AI, che raccoglie i contributi delle due edizioni ed è presentato in anteprima a Pompei. Completano la partecipazione il kit del summit con borsa, badge e materiali, l'app mobile con il programma aggiornato in tempo reale e il servizio di traduzione simultanea italiano-inglese. La capienza ridotta è una scelta di formato, consente un confronto diretto tra relatori e pubblico e rende l'area partner, la coffee station e il light lunch di entrambe le giornate momenti effettivi di networking professionale.

Istituzioni rappresentate: Ministero delle Imprese e del Made in Italy · Parco Archeologico di Pompei · Invitalia · Apple Developer Academy · MIT-IBM Watson AI Lab · MIT Boston · NASA Johnson Space Center · Maastricht University · Queensland University of Technology · OWASP · Federico and Elvia Faggin Foundation · UN University Global AI Network · TEDA Tirana · Politecnico di Milano – Osservatori Digital Innovation · Politecnico di Torino.

Il summit si costruisce anche fuori dal palco, con chi mette a disposizione relazioni, strutture e lavoro:

A ciascuno il summit riserva uno spazio nell'area partner della Sala Nike e, per molti, un intervento in programma.

Il Summit è promosso dall'Associazione Human Driven AI in collaborazione con

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