Comunicato Stampa: CRV - Esaminato Pdl 109 della Giunta regionale finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria

Ansa 07 settembre 2026 a

a

a

Seconda commissione esamina Pdl 109 della Giunta regionale finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione di emissioni inquinanti

Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, che si è riunita durante la pausa dei lavori consiliari, alla presenza dell'assessore regionale con delega all'Ambiente, Elisa Venturini, è stato esaminato il Progetto di legge n. 109 della Giunta regionale “Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 ‘Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale', convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155.”

Il provvedimento è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione di emissioni inquinanti.

Oggi, nello specifico, sono stati votati gli articoli 1, rispetto al quale è stato accolto un emendamento che inserisce il parere della commissione sul provvedimento della Giunta, con misure compensative, e l'articolo 3.

L'opposizione si è astenuta

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO