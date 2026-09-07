Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, ok a disposizioni su contrasto occupazione e utilizzo abusivo alloggi Erp
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Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza, con 27 voti favorevoli, 2 contrari, 11 astenuti, il Testo unificato contenente “Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Il provvedimento, in sintesi, detta disposizioni di maggior garanzia per la corretta gestione del patrimonio immobiliare pubblico destinato all'edilizia residenziale pubblica, anche per quanto attiene ai requisiti per l'accesso agli alloggi ERP e alle cause di decadenza dall'assegnazione, al fine di contrastare le occupazioni e gli utilizzi abusivi degli alloggi.
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