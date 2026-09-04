Comunicato Stampa: Intelligenza Artificiale per le PMI: Camera di Commercio di Cosenza e Unical lanciano l'‘AI LAB 2026
Ansa
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Possono partecipare le MPMI di tutti i settori economici con sede legale o unità locale nella provincia di Cosenza. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma
A conclusione del progetto, le aziende racconteranno i risultati raggiunti durante un workshop pubblico organizzato nell'Officina delle idee “Adriano Olivetti”.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono consultabili sul sito&
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