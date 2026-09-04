Comunicato Stampa: Gaetano Lanza lancia il Bestseller “Enoturismo Urbano”

Ansa 04 settembre 2026 a

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Milano, 04.09.2026 – Secondo il rapporto OIV pubblicato nel maggio 2026, il consumo globale di vino ha raggiunto nel 2025 il livello più basso dal 1957. Il dato arriva in una fase in cui il vino italiano esprime una qualità molto alta, valorizza sempre più i territori e dimostra una capacità di racconto sempre più evoluta. È qui che emerge un paradosso culturale prima ancora che commerciale. Questo patrimonio riesce davvero ad arrivare alle persone? Com'è possibile che il vino, pur facendo parte da sempre delle nostre tavole e della nostra cultura, continui spesso a essere percepito come un mondo difficile, distante o riservato agli intenditori?

È da questa domanda che nasce “

“A quello spazio, nascosto in bella vista, ho dato un nome semplice e immediato: Enoturismo Urbano” afferma Gaetano Lanza, autore del libro. “Non nasce in contrapposizione all'enoturismo in cantina, ma accanto a esso. Non toglie centralità ai territori e non semplifica il vino. Trasforma la città in un'anteprima viva dei luoghi di produzione e, allo stesso tempo, in un prolungamento dell'esperienza enoturistica.

L'Enoturismo Urbano intercetta appassionati, turisti e curiosi che cercano nelle città nuovi luoghi in cui avvicinarsi alla cultura del vino, soprattutto quando non hanno l'opportunità di scoprirlo visitando direttamente una cantina o un territorio di produzione.

Questa visione trova applicazione nella prima

Da questo lavoro sul campo è nato un modello di franchising che trasforma un'intuizione imprenditoriale in un format organizzato, pensato per imprenditori capaci di riconoscere il valore di un nuovo spazio di mercato tra cantine, città e consumatori.

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