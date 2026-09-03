Comunicato Stampa: IFA 2026: Dreame rafforza la leadership in Europa e accelera l'espansione del proprio ecosistema

Ansa 03 settembre 2026 a

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L'edizione di IFA di quest'anno rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso: Dreame presenta le sue più recenti innovazioni e fa il proprio ingresso in

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Oggi Dreame è presente in

In Europa, Dreame continua inoltre ad ampliare la propria rete di negozi monomarca. Entro la fine del 2026, l'azienda arriverà a gestire 23 flagship store in tutto il continente. Dopo diverse aperture di successo, i prossimi flagship store di Barcellona, Roma, Zurigo e Oberhausen contribuiranno a rafforzare ulteriormente la presenza del brand, offrendo ai consumatori esperienze immersive e un accesso diretto alle più recenti innovazioni Dreame.

Questa crescita è stata costruita anche grazie alla collaborazione con partner retail di fiducia, il cui supporto ha accompagnato Dreame sin dal suo ingresso in Europa e ha avuto un ruolo fondamentale nel consolidamento della presenza del brand nel continente.

Oggi,

L'azienda mantiene inoltre posizioni solide nei principali mercati europei, con una quota di mercato del 40,2% in Germania, del 33,5% in Francia, del 44,2% in Italia, del 23% in Spagna, del 49% in Svizzera, dell'84,2% nei Paesi Bassi, del 68,1% in Belgio e del 22,3% nel Regno Unito. Questi risultati riflettono la fiducia dei consumatori nel brand e la solidità delle partnership sviluppate con i retailer in tutta Europa.

Questo impegno verso l'innovazione si riflette in un portafoglio di

Dopo aver consolidato la propria leadership nel floor care, l'azienda ha progressivamente ampliato la propria presenza nei settori del garden care e beauty. A IFA 2025, Dreame ha compiuto un ulteriore passo importante, estendendo il proprio ecosistema alle categorie kitchen ed entertainment.

Questa evoluzione è guidata da un'ambizione semplice:

Con queste ultime innovazioni, Dreame amplia ulteriormente il proprio ecosistema e rafforza l'ambizione di sviluppare tecnologie intelligenti capaci di accompagnare i consumatori ben oltre i confini della casa connessa.

A unire tutte queste innovazioni è una visione comune:

Più che una nuova struttura aziendale, il Gruppo Dreame rappresenta la fase successiva dell'evoluzione dell'azienda, che riunisce anni di sviluppo tecnologico, competenze ingegneristiche, capacità di ricerca e sviluppo ed esperienza internazionale per creare una base più solida per l'innovazione in tutto il proprio ecosistema.

Unendo questi punti di forza, il Gruppo Dreame mira a promuovere una maggiore collaborazione, ad accelerare la trasformazione di tecnologie all'avanguardia in innovazioni significative per i consumatori e a rafforzare le proprie capacità sui mercati globali. In questo contesto, MOVA è sostenuta dal Gruppo Dreame e sfrutta le competenze tecnologiche, le capacità ingegneristiche e le risorse globali del Gruppo per accelerare l'innovazione e offrire ai consumatori soluzioni avanzate per una vita smart.

Questa evoluzione rafforza un'ambizione condivisa da tutto il Gruppo Dreame:

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Oggi Dreame offre una gamma completa di prodotti, tra cui robot aspirapolvere, aspirapolvere Wet&Dry, aspirapolvere a batteria, tosaerba e prodotti per la cura dei capelli, tutti progettati per offrire prestazioni potenti e un'esperienza di pulizia senza sforzo. In qualità di leader nella cura della casa e del giardino, Dreame continua a ridefinire la convenienza e l'innovazione in tutte le linee di prodotti, assicurando agli utenti spazi abitativi più intelligenti e puliti ogni giorno.

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Alberto Guarnerio –

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di DREAME