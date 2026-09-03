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Comunicato Stampa: Huawei svela la nuova serie HUAWEI WATCH GT 7

Ansa
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HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46 mm), si distingue per una

La serie HUAWEI WATCH GT 7 introduce

Per l'esplorazione alpina all'aperto, gli utenti possono scaricare mappe per oltre

Nella

La serie HUAWEI WATCH GT 7 è inoltre disponibile per l'utilizzo con dispositivi

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