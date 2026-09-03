Comunicato Stampa: Autonomia Presidente Zaia: “Bene il voto del Consiglio regionale. Il percorso accelera"

Ansa 03 settembre 2026 a

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(Arv) Venezia, 3 settembre 2026

“Quella di oggi è una giornata importante per il Veneto e una tappa rilevante nel percorso dell'autonomia. Un percorso lungo che, negli ultimi anni, ha finalmente accelerato e che, grazie all'impegno del Governo Meloni, sta trasformando una riforma attesa da tempo in scelte e competenze concrete. L'approvazione da parte del nostro Consiglio regionale degli schemi definitivi di intesa rappresenta uno dei passaggi più significativi compiuti fino ad oggi: non siamo ancora al traguardo, ma siamo molto più vicini alla piena attuazione della riforma di quanto fossimo solo pochi anni fa”, dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

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