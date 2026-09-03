Comunicato Stampa: Autonomia differenziata, Consiglio Veneto adotta gli schemi d'intesa tra Governo e Regione

Ansa 03 settembre 2026 a

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Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha approvato con 33 voti favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti (9 consiglieri non hanno partecipato al voto), la proposta di deliberazione amministrativa n. 14, d'iniziativa della Giunta, rubricata “Autonomia differenziata. Adozione di due schemi di intesa definitivi tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» e nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica»”, relatore il presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo.

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