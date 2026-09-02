Comunicato Stampa: Fine vita, Presidente Zaia: “Dal Veneto una legge di civiltà."

Ansa 02 settembre 2026 a

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“L'approvazione della legge sul fine vita rappresenta un risultato importante e un atto di responsabilità del Consiglio regionale del Veneto. È stata una discussione complessa e profonda, che ha coinvolto le coscienze prima ancora delle appartenenze politiche. Oggi il Parlamento dei Veneti ha scelto di non voltarsi dall'altra parte e di dare una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza estrema. Personalmente sono orgoglioso di una politica regionale che, su un tema così delicato, ha saputo mostrare il volto migliore delle istituzioni: ascoltare, approfondire, confrontarsi con serietà e, infine, assumersi fino in fondo la responsabilità di decidere e di indicare una strada”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commenta l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito.

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