Comunicato Stampa: ASI MOTO VILLAGE ALLE GIORNATE MONDIALI GUZZI

Ansa 02 settembre 2026 a

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L'Automotoclub Storico Italiano e la FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) condividono uno spazio espositivo e culturale nell'ambito delle Giornate Mondiali Guzzi attese a Mandello del Lario dal 3 al 6 settembre. Proprio di fronte al leggendario cancello rosso della rinnovata fabbrica sulle sponde del Lago di Como, dove dal 1921 vengono prodotte le moto dell'Aquila Dorata, ASI e FIVA attendono i bikers di mezzo mondo che a migliaia animeranno il raduno internazionale celebrativo dei 105 anni della Moto Guzzi.

L'ASI Moto Village allestito in via Parodi apre ufficialmente giovedì 3 settembre alle ore 10.00 proponendo tre mostre tematiche: “La gente della Guzzi”, dedicata ai modelli più diffusi e popolari come Trotter, Dingo, Guzzino, Cardellino, Galletto, Zigolo e Airone; “Le star del firmamento Guzzi”, con le sportive Condor, “2 Valvole”, Sport 14 e Sport 15, V7 telaio rosso; “Le vittoriose di Parlotti”, per una retrospettiva sul marchio sloveno Tomos.

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