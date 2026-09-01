Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, iniziato l'esame del progetto di legge sul fine vita. Domani la ripresa dei lavori
Ansa
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Il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato oggi l'esame del progetto di legge d'iniziativa popolare n. 1 sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, relatore, il presidente della Quinta commissione di palazzo Ferro Fini, Manuela Lanzarin (Lega-LV).
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