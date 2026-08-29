Comunicato Stampa: AI ed editoria, Giacomo Bruno: l'editing umano resta obbligatorio su ogni libro

Ansa 29 agosto 2026 a

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Milano, 29 agosto 2026 – Tre editori italiani su quattro dichiarano di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nella propria organizzazione, dalla redazione di paratesti e metadati fino all'editing, alla revisione delle bozze e alle traduzioni. Il dibattito pubblico si è concentrato quasi soltanto sui rischi, dalla trasparenza verso il lettore alle licenze dei contenuti ai modelli linguistici, con la larga maggioranza degli editori contattati che ha preferito attendere prima di firmare. Sul come questi strumenti entrino davvero nel lavoro editoriale quotidiano, invece, le posizioni dichiarate restano poche.

Il punto, secondo l'editore, non è lo strumento ma ciò che lo precede. Un professionista con vent'anni di casi alle spalle che usa l'AI per strutturarli pubblica un

Nel concreto la separazione passa da dove lo strumento viene impiegato. L'AI lavora sulla struttura dell'opera, sulla prima stesura a partire dal materiale dell'autore e sui passaggi di revisione formale, cioè le fasi che storicamente allungano i tempi di produzione di mesi. Restano invece integralmente umane le decisioni che determinano che libro sarà: quali casi raccontare, quali tesi sostenere, cosa tagliare, quale voce tenere.

Il tema si intreccia con quello della trasparenza. Le principali piattaforme di distribuzione richiedono oggi una dichiarazione quando un'opera è prevalentemente generata da sistemi automatici, mentre un testo assistito dall'AI e poi rivisto in profondità dall'autore non rientra in quella categoria. È una distinzione sottile per il lettore ma netta nella pratica editoriale, e secondo

La posizione arriva da una casa editrice che ha una storia lunga con il digitale.

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