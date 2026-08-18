Comunicato Stampa: Quanta crema solare serve davvero? Sunkiss Booth rende possibile la dose corretta

Ansa 18 agosto 2026 a

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Il tema dell'utilità della protezione solare è recentemente tornato al centro dell'attenzione dopo il video pubblicato il 26 luglio dalla dott.ssa Debora Rasio e rilanciato dal rapper Salmo, raggiungendo centinaia di migliaia di persone e provocando gli interventi dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

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