Comunicato Stampa: CRV - Presentata nella Prima commissione del Consiglio Veneto la Pda sull'autonomia differenziata

Ansa 18 agosto 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 18 agosto 2026 - È stata illustrata oggi, nel corso della seduta della Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori Filippo Giacinti, Valeria Mantovan ed Elisa Venturini, la proposta di deliberazione amministrativa n. 14, d'iniziativa della Giunta regionale, rubricata “Autonomia differenziata. Adozione di due schemi di intesa definitivi tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» e nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica»”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO