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Comunicato Stampa: Salute: “8 Errori in Ciotola”, la rivoluzione nutrizionale per la longevità dei cani

Ansa
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Luglio 2026 – (ANSA) – Desideriamo tutti vedere il nostro cane felice e in salute il più a lungo possibile, ma orientarsi nella giungla della nutrizione animale, tra pubblicità ingannevoli e falsi miti, è diventata una vera impresa. In questo scenario nasce

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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di KARMA SRL

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