Comunicato Stampa: Quanto Costa Pubblicare un Libro in Italia: l'analisi sui costi reali di 3 modelli editoriali

Ansa 31 luglio 2026 a

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Pubblicare un libro in Italia costa da

L'analisi fotografa i costi reali dei tre modelli oggi disponibili sul mercato italiano: editoria tradizionale, self-publishing e casa editrice specializzata. Il quadro che emerge ribalta molte convinzioni diffuse. Il modello "gratuito" spesso non lo è, il fai da te ha costi nascosti che superano il preventivo iniziale, e il costo di un libro professionale completo, dalla scrittura al lancio, si colloca in una fascia molto più alta di quanto la maggior parte degli autori si aspetti.

Il primo dato dell'analisi riguarda il modello considerato a torto gratuito. Per il segmento degli imprenditori e dei professionisti, la grande casa editrice tradizionale impone di norma all'autore l'

Le royalty riconosciute all'autore si attestano tra il 6% e il 12% sul prezzo di copertina, liquidate con cadenza annuale al netto delle rese. Il supporto marketing è concentrato sui titoli commercialmente prioritari, nei quali un autore professionista non noto raramente rientra. I

Il tema è approfondito nello studio su

Il secondo modello analizzato è il self-publishing, percepito come l'opzione a costo zero. I numeri raccontano un'altra storia. La sola

Un

Su Amazon sono disponibili oltre 8.000.000 di titoli: senza lancio strutturato e campagne dedicate, un libro autopubblicato resta invisibile anche se ben scritto. Il

La parte centrale dell'analisi risponde alla domanda con il metodo più diretto: sommare tutte le voci della filiera editoriale professionale. Per un

Per un

Le singole voci sono analizzate negli approfondimenti su

Il terzo modello censito dall'analisi è quello della

È il modello adottato da Bruno Editore, che vi aggiunge un elemento senza equivalenti nel mercato italiano: la

La differenza tra i modelli, secondo l'analisi, non è solo economica ma di prospettiva. Nel canale tradizionale e nel self-publishing i

Editoria tradizionale: obbligo di acquisto fino a 1.000 copie, circa 20.000 euro, royalty 6-12%, tempi oltre 12-24 mesi. Self-publishing: 5.000-10.000 euro di produzione base, più ufficio stampa 5.000-10.000 euro per 3 mesi e book funnel 10.000-20.000 euro se acquistati da fornitori esterni. Ebook professionale completo: 15.000-35.000 euro. Libro stampato professionale completo: 25.000-50.000 euro. Casa editrice specializzata a canone mensile: da 3.000 euro al mese, filiera inclusa.

Per chi valuta

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