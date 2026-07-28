Comunicato Stampa: Roberto Carlando lancia il Bestseller “Operazione Sottotetto”

Ansa 28 luglio 2026 a

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Milano, 28.07.2026 – Ogni anno migliaia di sottotetti vengono acquistati in Italia con l'obiettivo di essere trasformati in mansarde abitabili, ma non tutti possono davvero diventarlo . Altezze insufficienti, vincoli urbanistici, abusi edilizi pregressi e normative comunali diverse da zona a zona rendono la valutazione preventiva un passaggio spesso sottovalutato, con conseguenze economiche rilevanti per chi acquista senza le informazioni corrette.

Esce oggi per

“Ho scritto questo libro perché ho visto troppe persone acquistare sottotetti convinte di fare un affare, per poi scoprire che non erano trasformabili in residenza” spiega

Come precisa lo stesso autore, dopo quasi trent'anni di esperienza come architetto, tredici anni di insegnamento alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e un lungo percorso come Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Milano, ha messo a punto un metodo che nasce dall'osservazione diretta degli errori più frequenti commessi da proprietari, agenzie immobiliari e investitori nell'acquisto e nella trasformazione dei sottotetti.

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