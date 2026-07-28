Comunicato Stampa: Insediato il nuovo Corecom del Veneto, mandato 2026- 2031

Ansa 28 luglio 2026 a

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Oggi, a palazzo Ferro Fini, si è ufficialmente insediato il nuovo Corecom del Veneto, il Comitato regionale per le comunicazioni, che inizia così il proprio mandato quinquennale 2026- 2031, con il Neopresidente Tommaso Razzolini, e i nuovi componenti Roberto Ciambetti, Stefano Rasulo, Jacopo Rodeghiero e Sabrina Doni, nominati dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 2026.

Il Presidente Tommaso Razzolini ha ricordato come il nuovo Corecom raccolga “un'eredità molto positiva: questo mi è stato riconosciuto anche dai colleghi Presidenti dei Corecom delle altre Regioni italiane, con i quali, in questi giorni, ho avuto modo di confrontarmi, condividendo opinioni, esperienze e punti di vista.”

Per Roberto Ciambetti, già Presidente dell'Assemblea legislativa veneta, “l'obiettivo è proseguire il lavoro che è stato impostato dall'ultimo Corecom (mandato 2021-2026), dando seguito anche all'accordo quinquennale che ho sottoscritto nel 2022 come Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dei Corecom, insieme ad AGCOM. Un impegno importante sarà quello di valorizzare ulteriormente e far conoscere sempre di più ai cittadini le potenzialità degli strumenti che il Corecom mette loro a disposizione, in particolare per quanto riguarda la gestione del contenzioso nel settore della telefonia, un servizio concreto che consente di tutelare gli utenti offrendo risposte efficaci. Inoltre, lavoreremo anche per valutare la possibilità di ampliare le attività del Corecom con l'istituzione di un Osservatorio regionale per monitorare il fenomeno del telemarketing, un tema, questo, che sta suscitando un crescente disagio tra molti cittadini veneti e sul quale è necessario aumentare attenzione, monitoraggio e tutela.”

Jacopo Rodeghiero ha ricordato di avere “una storia e un profilo di professionista della comunicazione ventennale. Il Corecom è un organismo di vigilanza molto importante: il mio contributo si concentrerà soprattutto su una delle attività più innovative e recenti del Corecom, la piattaforma della Media Education, un settore su cui c'è bisogno di lavorare molto, in quanto le nuove tecnologie stanno cambiando rapidamente l'attuale scenario ed è quindi opportuno continuare ad approfondirne le potenzialità.”

Sabrina Doni si è detta “molto orgogliosa di questa nuova avventura che si apre davanti a noi. Affronteremo il mandato con grande senso di responsabilità, con l'obiettivo di dare il massimo contributo possibile per il bene della comunità veneta. Il Corecom è un organismo che svolge funzioni di grande rilevanza e rappresenta un importante punto di riferimento in diversi ambiti. Proprio per questo, ci impegneremo per operare con serietà, competenza e spirito di servizio. Provengo dall'esperienza amministrativa e sono consapevole dell'importanza di garantire correttezza, equilibrio e rispetto delle regole. La Par Condicio sarà quindi uno dei temi ai quali dedicheremo particolare attenzione, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che riveste per la tutela del pluralismo e della democrazia.”

Ricordiamo che il Corecom del Veneto garantisce i diritti dei cittadini nel settore delle comunicazioni, vigila sul rispetto del pluralismo informativo e promuove un utilizzo consapevole dei Media.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO