Comunicato Stampa: Human Driven AI Summit 2026, a settembre l'intelligenza artificiale si ferma a Pompei

Ansa 28 luglio 2026 a

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Il 18 e 19 settembre 2026 Pompei ospita la seconda edizione dello

Non è un caso che gli organizzatori abbiano scelto proprio Pompei come cornice dell'evento. Una città che ha attraversato duemila anni di storia diventa il luogo simbolico in cui interrogarsi su come orientare, oggi, questa rivoluzione. Il messaggio del Summit è racchiuso nel suo stesso nome: non subire l'intelligenza artificiale, ma guidarla, mantenendo l'intelligenza umana al centro delle scelte etiche, strategiche e culturali che riguardano la sua adozione. Dopo la prima edizione, l'appuntamento del 2026 si preannuncia ancora più ampio: due giornate intere, una capienza fino a 1.200 presenze complessive e oltre 10.000 utenti collegati in

Il programma si sviluppa attorno a cinque grandi aree tematiche, ciascuna dedicata a un ambito in cui l'AI sta già cambiando le regole del gioco. L'

Oltre 40 relatori riflettono la vocazione multidisciplinare del summit. Una sessione è dedicata al rapporto tra coscienza, mente e nuova fisica e vede protagonista

Tra le istituzioni rappresentate figurano centri di ricerca e università di primo piano a livello globale, dal

Il summit non si esaurisce nell'evento in sé. Gli organizzatori hanno annunciato la pubblicazione di un libro dedicato, un volume editoriale che raccoglierà gli interventi e i contributi delle prime due edizioni, con l'obiettivo di trasformare il dibattito di Pompei in un documento di riferimento stabile per la discussione, in Italia e all'estero, su un'intelligenza artificiale a guida umana. Che siate imprenditori alle prese con l'adozione dell'AI in azienda, professionisti curiosi delle implicazioni etiche e normative, oppure semplicemente persone interessate a capire dove ci sta portando questa trasformazione, lo Human Driven AI Summit offre due giorni di confronto diretto con chi l'intelligenza artificiale la progetta, la regola e la studia da prospettive molto diverse tra loro. Il Summit è promosso dall'Associazione Human Driven AI in collaborazione con

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