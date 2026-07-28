Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvato il rendiconto generale della Regione del Veneto, esercizio 2025
Ansa
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Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 30 voti favorevoli e 15 contrari, il disegno di legge n. 70, di iniziativa della Giunta, relativo al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025, relatore per l'aula, il presidente della Prima commissione, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il vicepresidente della stessa Commissione, Paolo Galeano (Partito Democratico).
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