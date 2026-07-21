Comunicato Stampa: Giacomo Bruno lancia il suo 37° libro Bestseller «Mettici la Faccia»

Ansa 21 luglio 2026 a

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Milano, 21.07.2026 – In un mercato in cui l'intelligenza artificiale permette a chiunque di produrre contenuti perfetti in pochi secondi, la competenza tecnica ha smesso di essere un fattore distintivo. Sempre più professionisti e imprenditori, pur bravi e preparati, restano invisibili e finiscono per competere solo sul prezzo, mentre a farsi scegliere è chi ha costruito un nome riconoscibile.

Esce oggi per Bruno Editore «

«Il vero problema di chi non cresce non è la concorrenza né il prezzo, è che nessuno sa che esiste. La competenza, da sola, non basta più» spiega

Come precisa lo stesso autore, dopo oltre vent'anni nell'editoria digitale, il metodo è nato osservando migliaia di professionisti passare dal silenzio totale al riconoscimento nazionale. Il percorso parte dal posizionamento, passa dalla costruzione dell'autorevolezza, individua nel libro la prova permanente di competenza e si chiude con l'ecosistema digitale, dai giornali a Google fino alla GEO delle intelligenze artificiali.

«In vent'anni abbiamo pubblicato migliaia di imprenditori e professionisti, e la differenza tra chi emerge e chi resta nell'ombra non è mai stata la bravura: è il coraggio di metterci la faccia» osserva

«Questo libro nasce da una battaglia che ho vissuto in prima persona.» conclude

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

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