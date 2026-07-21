Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, ok per l'aula al rendiconto 2025 e all'assestamento 2026-28

Ansa 21 luglio 2026 a

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(Arv) Venezia, 21 luglio 2026 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore Filippo Giacinti, ha dato il proprio via libera, a maggioranza, al disegno di legge n. 70, di iniziativa della Giunta, relativo al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025, sottoposto, nei giorni scorsi, al giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti e al parere delle altre commissioni consiliari. Il disegno di legge può così essere iscritto all'ordine del giorno dei lavori d'aula dell'assemblea, relatore, il presidente Tomaello, correlatore, il vicepresidente Galeano, indicati come relatore e correlatore anche del disegno di legge n. 93, di iniziativa dell'esecutivo, approvato a maggioranza dalla Commissione, sull'assestamento del bilancio di previsione 2026-28.

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