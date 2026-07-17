Comunicato Stampa: ViviBook supera i 100.000€ di ricavi ricorrenti (ARR) e corre verso 20.000.000€ di valutazione
- a
- a
- a
Silicon Valley (USA), 17.07.2026 – Nel mondo delle startup tecnologiche un solo numero separa i progetti promettenti dai business reali:
Il traguardo arriva a circa sette mesi dal lancio della piattaforma, avvenuto a fine 2025, e conferma un ritmo di crescita impennato nelle ultime settimane: il ricavo ricorrente annuo (ARR) è più che raddoppiato in un mese e mezzo, passando da circa
Il salto di ricavo ricorrente arriva a valle di una serie di lanci di prodotto serrati: il motore di ricerca semantico
Il primo round, aperto a febbraio 2026 quando ViviBook muoveva i primi passi, resta a oggi l'unico capitale raccolto dall'azienda. Alla guida ci sono
La piattaforma è disponibile su:
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore