Comunicato Stampa: ViviBook supera i 100.000€ di ricavi ricorrenti (ARR) e corre verso 20.000.000€ di valutazione

Ansa 17 luglio 2026 a

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Silicon Valley (USA), 17.07.2026 – Nel mondo delle startup tecnologiche un solo numero separa i progetti promettenti dai business reali:

Il traguardo arriva a circa sette mesi dal lancio della piattaforma, avvenuto a fine 2025, e conferma un ritmo di crescita impennato nelle ultime settimane: il ricavo ricorrente annuo (ARR) è più che raddoppiato in un mese e mezzo, passando da circa

Il salto di ricavo ricorrente arriva a valle di una serie di lanci di prodotto serrati: il motore di ricerca semantico

Il primo round, aperto a febbraio 2026 quando ViviBook muoveva i primi passi, resta a oggi l'unico capitale raccolto dall'azienda. Alla guida ci sono

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