Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto 'Pedalando, sport, salute e inclusione, verso Cortina 2026'

Ansa 17 luglio 2026 a

a

a

E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vice Capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, ha presentato l'iniziativa, assieme al Presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi, al Presidente di ‘Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson', Lorenzo Sacchetto, a Raffaella Roveron, tra i promotori dell'iniziativa, al Vicepresidente di ‘Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson', Stefano Giannesella, e a Giovanna Grando, Coordinatrice regionale delle Associazioni Parkinson del Veneto e Vicepresidente della Confederazione Parkinson Italia,

“Oggi, presentiamo con orgoglio una iniziativa, un progetto, che parla di sport e di inclusione; di persone che hanno scelto di non fermarsi, di non arrendersi a un handicap fisico, dimostrando che i limiti possono essere superati e che, anzi, possono diventare una opportunità per fare comunità – ha affermato il Vice Capogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan – Dal 20 al 25 luglio, assisteremo non soltanto a una sfida in bicicletta, ma lanceremo un importante messaggio di inclusione e di speranza rivolto ai malati di Parkinson e ai loro familiari e amici. Il mio pensiero va proprio ai Caregiver, a coloro che quotidianamente stanno a fianco e si prendono cura di quanti sono costretti a convivere con una malattia, mostrando un impegno costante, partecipe e silenzioso. Per le istituzioni, e per la Regione del Veneto in particolare, è un dovere sostenere iniziative come questa, che coniugano assieme sport, salute e inclusione e che cercano di offrire prospettive di vita futura ai malati e ai loro familiari. Ogni chilometro percorso sarà un passo avanti per sensibilizzare nella lotta al Parkinson.”

Il Presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide Giorgi, ha spiegato che “il nostro compito, davvero importante, è portare le persone con disabilità a fare attività sportiva; "Pedalando, sport, salute e inclusione, verso Cortina 2026", rappresenta bene la nostra mission. L'attività motoria è uno straordinario strumento curativo e siamo convinti che le istituzioni, con in testa la Regione del Veneto, siano nostre preziose alleate.”

Per il Presidente di ‘Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson', Lorenzo Sacchetto, “il nostro sodalizio vuole aprire una finestra sulla vita, su persone che decidono di non arrendersi alla paura, alla malattia, all'isolamento, sensibilizzando verso la lotta al Parkinson. Negli anni, siamo cresciuti, creando relazioni e avvicinando le persone, costruendo reti e alimentando l'idea che insieme si può costruire la cultura della salute, dell'inclusione e della partecipazione. Il progetto che presentiamo oggi, ‘Pedalando, sport, salute e inclusione, verso Cortina 2026', toccherà la località di Cortina, che ha ospitato i Giochi Paralimpici: un simbolo del nostro impegno per abbattere le barriere e fare inclusione.”

“Quotidianamente siamo a fianco dei malati di Parkinson e dei loro familiari e amici.”, ha detto Raffaella Roveron, tra i soggetti promotori del progetto.

Stefano Giannesella, Vicepresidente di ‘Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson' ha spiegato che “il Parkinson è una malattia cronica e degenerativa che porta a un rallentamento del movimento e alla perdita dell'uso delle gambe. Le due ruote della bicicletta possono supplire a questi deficit motori: il progetto presentato oggi, che collega due perle assolute come Venezia e Cortina, vuole lanciare il messaggio che, pur affetti da un handicap, si possa reagire, superare i limiti e praticare lo stesso una attività fisica, che è una medicina, rigenera il corpo e la mente; senza isolarsi, ma facendo gruppo. È nelle difficoltà che viene fuori il vero carattere di una persona.”

Per Giovanna Grando, Coordinatrice regionale delle Associazioni Parkinson del Veneto e Vicepresidente della Confederazione Parkinson Italia, “la prevenzione e l'attività fisica adattata sono fondamentali: su questo fronte, la Regione del Veneto è all'avanguardia. Ricordo che il movimento genera dopamina, sostanza di cui i malati di Parkinson sono privi. L'impegno dell'associazione ‘Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson' porta con sé un messaggio di resilienza e riafferma come l'attività sportiva faccia bene e che, se praticata in gruppo, favorisce l'inclusione. Ed è importante portare avanti una sensibilizzazione verso il Parkinson, anche perché attorno a questa patologia c'è ancora poca conoscenza.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO