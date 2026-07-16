Comunicato Stampa: Seconda commissione dà parere favorevole su Rendiconto generale e Assestamento bilancio previsione

Ansa 16 luglio 2026 a

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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha espresso oggi, a maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione in ordine al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e all'Assestamento del bilancio di previsione 2026- 28.

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