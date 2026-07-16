Comunicato Stampa: 41esima edizione Giostra della Rocca di Monselice

Ansa 16 luglio 2026 a

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Tradizione, identità e passione tornano protagoniste a Monselice. Dall'11 al 20 settembre 2026, la città ospiterà la 41 esima edizione della Giostra della Rocca, la storica manifestazione che rievoca il passaggio dell'imperatore Federico II e che, anno dopo anno, si conferma tra i principali eventi storico-culturali del Veneto grazie a un ricco calendario di competizioni, spettacoli e iniziative dedicate al Medioevo.

E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Giorgia Bedin (Lega-LV) ha presentato la manifestazione, assieme a Nicola Fabbian, rievocatore storico e Vicepresidente dell'associazione ‘Armamentis', al giornalista Maurizio Drago, a Paola Signoretto, presidente dell'associazione ‘Giostra della Rocca', al consigliere comunale Rino Boscaro e a tante altre persone che si sono impegnate per la riuscita della manifestazione, tra le quali i rappresentanti delle nove contrade: Ca' Oddo, Carmine, San Bortolo, San Cosma, Torre, San Giacomo, Monticelli, Marendole e San Martino.

“La Giostra della Rocca è ormai diventato l'evento clou per la città di Monselice, nel segno della figura di Federico II – ha esordito la consigliera regionale Giorgia Bedin – La Giostra rappresenta una preziosa occasione per far conoscere la storia e le eccellenze del nostro territorio ben oltre i confini comunali, arrivando fino a Enna e ad Altamura, con cui abbiamo stretto un forte legame. Una vera e propria operazione di marketing territoriale, resa possibile soprattutto grazie all'iniziativa del ‘Piatto di Federico II' e all'impegno dei tanti volontari, i quali rappresentano l'anima del Veneto: si mettono a servizio della comunità e contribuiscono alla crescita della nostra Regione.”

“La Giostra della Rocca di Monselice affonda le proprie radici in un'idea nata quasi per caso quarantun anni fa, quando tre amici, seduti al tavolo di un bar, immaginarono una manifestazione capace di far rivivere la storia della città – ha spiegato Nicola Fabbian, vicepresidente dell'associazione ‘Armamentis' - Da quella intuizione, è nato un evento che, nel corso degli anni, è cresciuto fino a diventare uno dei principali appuntamenti di rievocazione storica del Veneto. L'ambientazione storica prende spunto dalla visita dell'imperatore Federico II di Svevia a Monselice nel 1239, ma la manifestazione non si limita a ricostruire quel preciso momento. La Giostra racconta infatti l'intera storia della città, valorizzando le figure che, nei secoli, hanno lasciato un segno tangibile sul territorio. Per questo motivo, nel corteo storico sfilano, non solo i personaggi legati all'epoca di Federico II, ma anche illustri personalità come Dante Alighieri, Francesco Petrarca e altri protagonisti che soggiornarono a Monselice o nelle sue vicinanze. Un viaggio attraverso i secoli che restituisce al pubblico il ricco patrimonio storico e culturale della città.

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