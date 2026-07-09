Comunicato Stampa: Seconda commissione licenzia disposizioni per sostenere priorità Housing

Ansa 09 luglio 2026 a

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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere di competenza della Prima commissione, ha approvato, a maggioranza, il Progetto di legge n. 72 della Giunta regionale "Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing".

Inoltre, dopo aver acquisito il parere della Prima commissione, è stato definitivamente licenziato per l'esame dell'Aula, a maggioranza, il Testo unificato per contrastare l'occupazione e l'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il Pdl n. 66, a prima firma del Presidente De Berti, "Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, preso come testo base, a fianco del Pdl n. 77 della Giunta regionale "Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica'", e del Pdl n. 84, di iniziativa dei consiglieri regionali Szumski e Lovat (Resistere Veneto), “Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica': modalità di accesso e disposizioni per il contrasto agli abusi".

Sono stati infine ricevuti i Presidenti e i Direttori delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale del Veneto, i quali hanno illustrato le attività svolte dalle rispettive ATER nel 2025.

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