Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere positivo al progetto di legge sull'assestamento del bilancio regionale
Ansa
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La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza parere positivo sul progetto di legge n. 93, di iniziativa della Giunta, relativo all'assestamento del bilancio di previsione 2026-28 della Regione, già incardinato e illustrato in dettaglio nella Prima commissione consiliare, che può così continuare l'iter istruttorio.
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