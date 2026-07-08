Comunicato Stampa: Presentato in Consiglio Veneto il romanzo di Loris Giuriatti “Il silenzio degli altopiani”
Ansa
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La consigliera regionale Chiara Luisetto (Partito Democratico) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il romanzo di Loris Giuriatti “Il silenzio degli altopiani”, edito da Rizzoli.
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