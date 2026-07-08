Comunicato Stampa: Premio letterario Orlando Paola Opera vincitrice Sezione Inediti: “Quello che resta”

Ansa 08 luglio 2026 a

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L'evento, condotto dalla Dott.ssa Anastasia Frascati, ha vissuto il suo culmine proprio nel riconoscimento dedicato agli inediti. Ricevere un premio per un'opera non ancora pubblicata rappresenta, per uno scrittore, la gratificazione più alta; la conferma che la propria voce merita di essere ascoltata, la validazione di mesi di isolamento e scrittura, e l'opportunità concreta di affacciarsi sul mercato editoriale nazionale, grazie al premio letterario Orlando Paola.

La serata è stata impreziosita dall' intervento dell'ospite d'onore On. Marco Rizzo, e dall'approfondimento del Dott.

La platea ha inoltre avuto il piacere di ascoltare la giuria composta da

Il romanzo vincitore vede protagonista Chiara, una giornalista romana impegnata in un viaggio alla ricerca delle proprie radici. La narrazione si snoda attraverso una serie di segreti familiari, collegando il dramma storico della Campagna di Russia alla realtà dell'ex manicomio di Santa Maria della Pietà a Roma, in un percorso incentrato sui legami affettivi e personali.

Dietro il successo di questo neonato polo culturale vi è la visione di

Con l'emozione dei vincitori si chiude un'edizione indimenticabile del premio letterario Orlando Paola, ma la macchina organizzativa non si ferma. Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni per la seconda edizione del concorso; un invito accorato a tutti gli autori che desiderano mettersi in gioco, valorizzare il proprio merito e fare della parola scritta uno strumento di autentica bellezza.

I termini per le nuove iscrizioni sono ufficialmente aperti al

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