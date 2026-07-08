Comunicato Stampa: Premio letterario Orlando Paola Opera vincitrice Sezione Editi: “Mary Mallon”

Ansa 08 luglio 2026 a

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L'evento, guidato dalla Dott.ssa Anastasia Frascati, ha celebrato il talento e la bibliodiversità in un'atmosfera di grande partecipazione emotiva. Durante la serata, arricchita dall'intervento dell'ospite d'onore On. Marco Rizzo, c'è stato spazio anche per l'approfondimento: il

A decretare la vittoria di "Mary Mallon" è stata una giuria tecnica composta da

Il successo di questa edizione porta la firma di

Con la proclamazione dei finalisti e della vincitrice si chiude un capitolo straordinario del premio letterario Orlando Paola, ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni per la seconda edizione del concorso: un invito aperto a tutti gli autori e alle case editrici che desiderano mettersi in gioco e far sentire la propria voce.

I termini per le nuove iscrizioni sono ufficialmente aperti a

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