Comunicato Stampa: 12esima edizione Festival Rinascimentale di Leonicus

Ansa 08 luglio 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale di Forza Italia, Jacopo Maltauro, ha presentato la 12esima edizione del Festival Rinascimentale di ‘Leonicus, alla corte di Guglielmo Della Scala' - in programma a Lonigo, in provincia di Vicenza, dal 17 al 19 luglio 2026 - assieme al Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, a Luca Bolla, Presidente del Comitato Storico Culturale ‘Il 1400 Leoniceno', a Danilo Leo Lazzarini, attore e rievocatore storico, e a Pier Luigi Giacomello, Sindaco del comune di Lonigo. Presente anche il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV).

Il Festival, che rappresenta uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio vicentino, capace di richiamare migliaia di visitatori e numerosi gruppi di rievocazione provenienti da tutta Italia, verrà ospitato nel Parco Ippodromo di Lonigo e quest'anno approfondirà la figura storica di Niccolò Orsini, condottiero italiano, conte di Pitigliano, morto a Lonigo nel 1510.

Il consigliere regionale Jacopo Maltauro ha sottolineato che “il Festival è una manifestazione importante, un vero e proprio punto di riferimento, per l'area berica e per il Veneto, ma anche a livello nazionale, sotto l'aspetto culturale, storico ed enogastronomico. Un mirevole esempio di partecipazione attiva della comunità, di coinvolgimento di tanti giovani, particolarmente significativo in un momento storico difficile, come quello che stiamo vivendo, che mette a dura prova i rapporti interpersonali.”

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, ha portato i saluti di tutta l'Assemblea legislativa veneta, impegnata da dodici anni a sostenere il Festival e a valorizzare i nostri territori, le bellissime tradizioni, anche enogastronomiche, che ci caratterizzano e che dobbiamo assolutamente salvaguardare. Lonigo può vantare uno dei più bei parchi del Veneto, il Parco Ippodromo, che va assolutamente valorizzato. Leonicus troverà casa lì e, per tre giorni, ci immergeremo nella suggestiva atmosfera medievale.”

L'assessore regionale Marco Zecchinato, con una lettera che è stata letta in conferenza stampa, ha posto l'accento sull'importanza della manifestazione “sotto l'aspetto storico e culturale, con la valorizzazione della storia e dell'identità locale, nonché delle eccellenze enogastronomiche di qualità. Un ringraziamento particolare va ai tanti volontari che, con il loro impegno, rappresentano un esempio concreto di partecipazione civica e di amore per il territorio.”

Luca Bolla, Presidente del Comitato Storico Culturale ‘Il 1400 Leoniceno', ha ricordato che “il Festival è nato nel 2014 da un'idea, da una passione per la valorizzazione della storia medievale locale: oggi, grazie al duro lavoro e alla professionalità, siamo diventati un'associazione articolata e complessa, che valorizza le eccellenze enogastronomiche, i prodotti locali, difendendo la qualità e la salubrità del nostro cibo, con attenzione particolare per l'ambiente, la natura e la sostenibilità. Dal 2014, abbiamo servito oltre 100 mila piatti, abbiamo venduto più di 12 mila bottiglie con il marchio Leonicus, abbiamo più di 500 soci e siamo riusciti a coinvolgere un migliaio di volontari; abbiamo messo in scena oltre un centinaio di manifestazioni rievocative.”

Danilo Leo Lazzarini, attore e rievocatore storico, esperto di storia romana e veneziana, ha ricordato che “Leonicus, per la prima volta, quest'anno, attraverso il Festival Venetkens, darà spazio alla storia e all'epopea dei Veneti Antichi, di un popolo, quello veneto, citato nell'Iliade. Vi faremo conoscere le nostre origini e le caratteristiche che ci hanno permesso di fare la storia. Si apre quest'anno un nuovo ciclo, con tante promesse che, nei prossimi anni, auspico si possano trasformare in realtà.”

Pier Luigi Giacomello, Sindaco del comune di Lonigo, ha ricordato che “il Festival Leonicus è stato sostenuto dall'amministrazione comunale e, negli anni, ha acquistato prestigio grazie alla varietà dell'offerta: le bellezze paesaggistiche, la rievocazione storica, l'atmosfera medievale, con esperienze sensoriali in cui i visitatori verranno immersi, l'area giochi, la fattoria didattica, che permetterà ai bambini di vivere l'esperienza del battesimo della sella. Spazio sarà dedicato anche alla falconeria, a spettacoli sotto le stelle, a duelli tra cavalieri, a giochi rituali, a cantastorie e a giocolieri, senza dimenticare il suggestivo spettacolo ‘Echi di battaglia'. Tutto questo, grazie ai numerosi volontari che offriranno il loro impegno per la perfetta riuscita della manifestazione.”

Il Festival è una rievocazione storica, organizzata dal Comitato Storico Culturale ‘Il 1400 Leoniceno', che ogni anno trasforma la città di Lonigo in un grande palcoscenico dedicato alla storia, alle tradizioni e alla cultura del XV secolo. Per tre giorni il pubblico potrà immergersi nell'atmosfera del Quattrocento attraverso accampamenti storici, cortei in costume, spettacoli di sbandieratori, tamburini e chiarine, esibizioni di compagnie d'arme, giochi medievali, dimostrazioni di antichi mestieri e un mercato animato da artigiani e mercanti. Non mancheranno aree dedicate alla gastronomia, con piatti ispirati alla tradizione, e numerosi momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

L'obiettivo della manifestazione è valorizzare il patrimonio storico di Lonigo, riportando in vita i fasti dell'antico borgo attraverso una ricostruzione filologica che unisce ricerca storica, spettacolo e partecipazione popolare.

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