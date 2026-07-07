Comunicato Stampa: Temu: accordo con il Consorzio ERP Italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali

Ansa 07 luglio 2026 a

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Temu ha siglato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per supportare i venditori nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le batterie.

Grazie a questa collaborazione, Temu punta a offrire ai propri venditori un percorso più chiaro per gestire i principali obblighi EPR relativi ai prodotti immessi sul mercato italiano, inclusi gli adempimenti in materia di dichiarazione e contributo ambientale previsti dalla normativa. L'iniziativa mira inoltre a rafforzare la tracciabilità dei prodotti e a favorire un maggiore coordinamento con i sistemi italiani di raccolta, riciclo e trattamento.

La collaborazione con il Consorzio ERP Italia contribuirà a:fornire ai venditori di Temu indicazioni più chiare sui requisiti di conformità EPR per apparecchiature elettriche, elettroniche e batterie in Italia; supportare i venditori nella gestione degli obblighi di dichiarazione e di contributo ambientale; migliorare la tracciabilità dei prodotti interessati venduti attraverso le piattaforme digitali; creare un processo di coordinamento più strutturato tra Temu, i venditori e un consorzio specializzato nella conformità EPR; sostenere i sistemi italiani di raccolta, riciclo e trattamento dei RAEE e delle batterie.

Alberto Canni Ferrari, Procuratore Speciale del Consorzio ERP Italia, ha dichiarato:

Il Consorzio ERP Italia, parte del Gruppo Landbell, vanta una consolidata esperienza nella gestione dei sistemi di conformità per RAEE e batterie. Attraverso il coinvolgimento dei marketplace digitali, il Consorzio contribuisce a rafforzare la tracciabilità dei prodotti, favorire una più ampia partecipazione al sistema EPR e sostenere lo sviluppo di un'economia circolare.

Un portavoce di Temu ha commentato:

Questa iniziativa si inserisce nell'ambito del più ampio impegno di Temu a sostegno delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ad oggi, l'azienda ha stretto partnership con oltre 50 organizzazioni autorizzate per la Responsabilità Estesa del Produttore in Europa, coprendo categorie quali imballaggi, batterie e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

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