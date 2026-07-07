Comunicato Stampa: Pasquale Fierro lancia il bestseller “Uomini Invisibili”, un libro sulla violenza psicologica verso

Ansa 07 luglio 2026 a

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Milano, 07.07.2026 – Quando si parla di relazioni tormentate, spesso si ignora che fenomeni di violenza psicologica si incontrano anche in uomini che vivono nel silenzio più assoluto, nella vergogna e nella paura di non essere creduti. La buona notizia, tuttavia, è che esistono strumenti concreti per riconoscere questi segnali, chiedere aiuto e ricostruire la propria dignità personale e professionale.

Per tutti coloro che desiderano uscire dall'ombra ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro parla di una realtà poco raccontata: la violenza psicologica nei confronti degli uomini” afferma

Come precisa lo stesso autore, l'idea di scrivere questo testo nasce dal bisogno di dar voce a tutti coloro che spesso rimangono nell'ombra. Motivo per il quale, per

“Questo manoscritto non punta il dito contro qualcuno, ma cerca di far riflettere, comprendere e aprire uno sguardo più ampio su una sofferenza reale e presente” incalza

“Per me era importante affidare questo progetto a chi potesse comprenderne il valore umano, oltre che editoriale. Ho scelto di affidarmi a

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