Comunicato Stampa: CRV - Via libera a pareri su progetti di legge in materia di housing ed Erp
Ansa
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(Arv) Venezia, 7 luglio 2026 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha espresso parere positivo, a maggioranza, senza voti contrari, ai progetti di legge in materia di sostegno alla priorità housing e di edilizia residenziale pubblica incardinati nella Seconda commissione, che può così proseguire l'iter istruttorio in vista del via libera definitivo.
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