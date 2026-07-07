Comunicato Stampa: CRV - Approvato Programma triennale Lavori pubblici 2026-28 ed Elenco annuale 2026 della Regione
Ansa
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(Arv) Venezia, 7 luglio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 27 voti favorevoli e 15 astenuti, la Proposta di deliberazione amministrativa n. 9 “Programma triennale dei Lavori pubblici 2026-2028 ed Elenco annuale 2026 dell'Amministrazione Regione del Veneto”, relatore, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza (Forza Italia), correlatore, il consigliere Paolo Galeano (Partito Democratico).
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