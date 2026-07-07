Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok a mozione su tutela delle Forze dell'ordine

Ansa 07 luglio 2026 a

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Il Consiglio regionale Veneto, nella sessione pomeridiana dei lavori odierni, ha approvato, con 43 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto, la mozione n. 52, illustrata dal primo firmatario, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Claudia Barbera, rubricata “Impegno a mantenere alta l'attenzione su sicurezza, ordine pubblico e promozione della cultura della legalità, con ferma condanna di ogni forma di violenza politica e di aggressione alle forze dell'ordine” e che impegna la Giunta, tra l'altro - e in sintesi - ad ampliare i programmi formativi rivolti alle giovani generazioni, a rafforzare il sostegno alla formazione, all'aggiornamento della Polizia locale e a consolidare la collaborazione istituzionale con tutte le forze dell'ordine.

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