Comunicato Stampa: Presentata l'iniziativa “Specchi che proteggono”

Ansa 06 luglio 2026 a

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Il consigliere regionale Laura Besio (Fratelli d'Italia) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, l'iniziativa ‘Specchi che proteggono', un progetto che valorizza la responsabilità sociale delle imprese nel settore benessere trasformandole in una rete di protezione e prevenzione sul territorio, con l'obiettivo di rafforzare la relazione con i centri antiviolenza e i servizi territoriali creando uno spazio di ascolto sicuro per tutta la cittadinanza.

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