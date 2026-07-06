Comunicato Stampa: Presentata l'87' sagra delpesce di Chioggia
Ansa
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Il Presidente della Prima commissione del Consiglio Veneto, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, l'87esima edizione della Sagra del Pesce di Chioggia, in programma dal 10 al 19 luglio 2026.
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