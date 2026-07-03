Comunicato Stampa: Renato Zaccheddu: la mastoplastica cambia paradigma con la tecnica Preservè

Ansa 03 luglio 2026 a

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Milano, 03.07.2026 –

Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia a Milano nel 1995, dopodiché mi sono formato all'estero: Birmingham, Johannesburg e infine la scuola del professor Ivo Pitanguy a Rio de Janeiro, uno dei padri mondiali della chirurgia plastica. Dopo il Brasile ho esercitato per quindici anni nel settore privato britannico, maturando una casistica importante nella chirurgia estetica del seno. Oggi ho all'attivo oltre diecimila interventi.

Preservè è una tecnica di mastoplastica additiva orientata alla preservazione dei tessuti: i legamenti, la fascia e le strutture di sostegno naturale del seno vengono rispettate durante la creazione dello spazio per la protesi. Questo approccio, classificato in letteratura come tissue-preserving breast augmentation, consente — nelle pazienti idonee — di evitare il coinvolgimento del muscolo grande pettorale riducendo il trauma chirurgico. Nel 2025 sono stato il primo medico-chirurgo del settore privato a ottenere la licenza Preservè.

Questa tecnica prevede l'anestesia locale con sedazione e, nelle pazienti selezionate, un percorso ambulatoriale con dimissione in circa due ore. Il decorso post-operatorio è generalmente più favorevole rispetto alle tecniche che coinvolgono il muscolo pettorale, con una ripresa delle attività quotidiane leggere in tempi molto ridotti. Sul piano estetico, rispettare le strutture naturali del seno contribuisce a un risultato più integrato con il corpo, naturale non solo in posizione statica ma anche nel movimento quotidiano.

Preservè rappresenta un cambiamento culturale prima ancora che tecnico. L'attenzione si sposta da “quanta protesi” a “come la inseriamo rispettando il corpo”. Questo è in linea con l'evoluzione della chirurgia plastica internazionale, che valorizza sempre più la preservazione anatomica come principio guida. Una chirurgia più rispettosa dei tessuti produce risultati più stabili nel tempo e un rapporto più armonico tra impianto e anatomia.

L'obiettivo di questo libro, il quarto con Bruno Editore, è offrire alle pazienti un riferimento accessibile per comprendere cosa significa operarsi rispettando i propri tessuti. Una paziente informata partecipa attivamente al percorso e ottiene risultati migliori. È lo stesso principio che guida il mio lavoro da oltre vent'anni.

Il Dr. Renato Zaccheddu è raggiungibile sul sito:

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