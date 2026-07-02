Comunicato Stampa: Seconda commissione definisce Testo unificato per contrastare occupazione abusiva alloggi erp

Ansa 02 luglio 2026 a

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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha espresso oggi parere favorevole, a maggioranza, senza voti contrari, sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 37) “Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica. Modalità, termini e priorità per l'erogazione dei contributi”.

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