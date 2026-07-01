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Comunicato Stampa: Confcommercio Veneto. Presidente Zaia: “Buon lavoro a Massimo Zanon e ai nuovi vertici."

Ansa
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“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Massimo Zanon, eletto alla guida di Confcommercio Veneto, al vicepresidente Massimiliano Schiavon e a tutti i componenti dei nuovi organismi dirigenti chiamati oggi ad assumere questo importante incarico. Confcommercio rappresenta un pilastro del sistema economico veneto e sono certo che i nuovi vertici sapranno interpretare con competenza, equilibrio e spirito di servizio le sfide che attendono il commercio, il turismo e il mondo dei servizi”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

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