Comunicato Stampa: Prima commissione, presentato l'assestamento del bilancio di previsione 2026-28

Ansa 30 giugno 2026 a

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Illustrato oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore regionale, Filippo Giacinti, il disegno di legge n. 93, di iniziativa della Giunta regionale, relativo all'assestamento del bilancio di previsione 2026-28, sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente. Il Ddl n. 93, come anticipato dall'assessore Giacinti, ha natura prevalentemente tecnica, presenta una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a circa 180 milioni di euro, e sarà seguito, nei prossimi mesi, dalla presentazione della variazione di bilancio. L'esame della proposta legislativa proseguirà nel corso delle successive sedute e nelle altre Commissioni consiliari.

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