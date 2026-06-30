Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok a mozione su sostegno dei lavoratori delle basi statunitensi

Ansa 30 giugno 2026 a

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(Arv) Venezia, 30 giugno 2026

Il Consiglio Veneto, nelle fasi conclusive della seduta odierna, ha approvato, con 26 voti favorevoli e 12 astenuti, la mozione n. 19, illustrata in aula dal primo firmatario, il vicepresidente dell'assemblea legislativa regionale, Francesco Rucco (Fratelli d'Italia), con la quale si chiede l'attivazione di strumenti di sostegno temporaneo al reddito per i lavoratori civili italiani impiegati presso le installazioni militari statunitensi presenti in Veneto, in caso di ritardi nel pagamento degli stipendi connessi a 'Government shutdown' - o altri analoghi blocchi - da parte del Governo degli Stati Uniti, e la promozione di un protocollo regionale con il sistema bancario veneto, sul modello già attivato dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

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