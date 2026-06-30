Comunicato Stampa: Case Editrici Italiane: le Migliori per Pubblicare un Libro
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Scegliere tra le
Per narrativa e saggistica culturale, i grandi editori come
Per uno scrittore che punta al grande pubblico della narrativa, della saggistica culturale o dei saggi di attualità, l'editore tradizionale offre una filiera collaudata: agente letterario, contratto, editing, produzione, distribuzione e presenza in libreria.
I tempi però sono lunghi. Accedere a un grande editore richiede quasi sempre un
I tempi di pubblicazione superano spesso i
Le
Il supporto al
Per un imprenditore o professionista, questo modello non è costruito per rispondere all'obiettivo reale. Il
Come spiega la guida alle
Il
È un percorso accessibile, che ha senso in specifiche condizioni: chi non ha risorse economiche per un percorso editoriale completo, chi ha già una base di lettori consolidata e
Il limite è strutturale. Amazon ospita oggi oltre
Senza un
I costi di produzione base si collocano tra
Come documentato nell'analisi delle
Il self-publishing è una scelta legittima, ma va affrontata con piena consapevolezza di cosa richiede e cosa non garantisce.
Se l'obiettivo è usare il libro come strumento di
Non il libro come opera culturale da collocare in libreria, ma il libro come
In 24 anni di attività ha pubblicato oltre
È l'unico editore in Italia che
Come spiega
Il libro non è il prodotto finale. È il
Il percorso editoriale include
Un consulente che pubblica il proprio metodo guadagna dai contratti firmati grazie all'
Un formatore che struttura la propria competenza in un libro accede a
La guida completa alle
L'analisi del
Il confronto tra tutti i modelli è nell'analisi del
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore