Comunicato Stampa: Andrea Bellucci lancia il bestseller “Management Agevolato”

Ansa 30 giugno 2026 a

a

a

Milano, 30.06.2026 – In uno scenario sempre più instabile, segnato da tensioni geopolitiche, crisi delle supply chain, transizione digitale e sostenibile e rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, imprese ed enti si trovano oggi ad affrontare una sfida molto più complessa rispetto al passato. Non si tratta più solo di intercettare opportunità o accedere a finanziamenti, ma di

Per tutti coloro che desiderano rendere la propria impresa più resiliente, credibile e finanziabile in un mercato in continua evoluzione, esce oggi il libro di

“Il mio libro accompagna il lettore in un percorso in cinque fasi: dall'analisi dello scenario competitivo alla costruzione del business case, dalla realizzazione del progetto al suo potenziamento attraverso ESG e intelligenza artificiale, fino all'accesso al finanziamento”, afferma

Come sottolinea lo stesso autore, oggi le imprese non si confrontano più soltanto con il tema della liquidità, ma con un contesto molto più complesso e instabile: tensioni geopolitiche, sostenibilità, intelligenza artificiale, crisi delle supply chain e nuovi criteri di competitività. In uno scenario di questo tipo, il vero gap non è più solo finanziario, ma

“Quello di

“Ho deciso di affidarmi a

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore